"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за вчерашнее террористическое нападение в центре Лондоне. Об этом сообщает УНН со ссылок на ТАСС.
Напомним, в результате теракта возле здания британского парламента погибли четыре человека, около 40 получили ранения.
По данным СМИ, нападение совершил мужчина по имени Абу Иззадин, который уже отбывал срок в тюрьме за террористическую деятельность.