Ірландія оголосила про новий пакет допомоги Україні та її сусідам на 36 млн євро
Київ • УНН
Ірландія надасть Україні новий пакет допомоги обсягом 36 млн євро. Загальна підтримка Ірландією України з лютого 2022 року зросте до понад 380 млн євро, включаючи гуманітарну та військову допомогу.
Ірландія надасть Україні та її найближчим сусідам новий пакет допомоги обсягом 36 млн євро, повідомили в уряді країни 4 вересня, пише УНН.
Деталі
"Прем'єр-міністр та віцепрем'єр-міністр (Ірландії) оголосили про значний новий пакет підтримки для України та її сусідів, заснований на широкій політичній, гуманітарній, військовій та економічній підтримці, що надається з лютого 2022 року. Цей пакет обсягом 36 мільйонів євро від Ірландії надасть важливу гуманітарну допомогу, підтримає реабілітацію та можливу реконструкцію, а також сприятиме досягненню довгострокових цілей України, зокрема миру, стабільності та політичних прагнень", - повідомили в ірландському уряді.
"На Саміті миру в Україні я заявив про підтримку Ірландією реінтеграції дітей, насильно депортованих до росії, а зараз повернутих. Цей пакет включає 2 мільйони євро для підтримки цієї мети у партнерстві з ЮНІСЕФ", - зазначив прем'єр-міністр країни Саймон Гарріс.
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"Наша підтримка України непохитна. Ірландія продовжить підтримувати народ України стільки, скільки потрібно", - зазначив віцепрем'єр-міністр - міністр закордонних справ та міністр оборони Ірландії Міхал Мартін.
Доповнення
Як зазначається, це останнє оголошення про фінансування збільшить загальний обсяг фінансування Ірландією України з лютого 2022 року до понад 380 мільйонів євро, включаючи близько 130 мільйонів євро на стабілізацію та гуманітарну підтримку.