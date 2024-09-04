Ирландия объявила о новом пакете помощи Украине и ее соседям на 36 млн евро

Ирландия предоставит Украине и ее ближайшим соседям новый пакет помощи в размере 36 млн евро, сообщили в правительстве страны 4 сентября, пишет УНН.

Детали

"Премьер-министр и вице-премьер-министр (Ирландии) объявили о значительном новом пакете поддержки для Украины и ее соседей, основанный на широкой политической, гуманитарной, военной и экономической поддержке, предоставляемой с февраля 2022 года. Этот пакет в размере 36 миллионов евро от Ирландии предоставит важную гуманитарную помощь, поддержит реабилитацию и возможную реконструкцию, а также будет способствовать достижению долгосрочных целей Украины, в частности мира, стабильности и политических стремлений", - сообщили в ирландском правительстве.

"На Саммите мира в Украине я заявил о поддержке Ирландией реинтеграции детей, насильно депортированных в россию, а сейчас возвращенных. Этот пакет включает 2 миллиона евро для поддержки этой цели в партнерстве с ЮНИСЕФ", - отметил премьер-министр страны Саймон Харрис.

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"Наша поддержка Украины непоколебима. Ирландия продолжит поддерживать народ Украины столько, сколько нужно", - отметил вице-премьер-министр - министр иностранных дел и министр обороны Ирландии Михал Мартин.

Дополнение

Как отмечается, это последнее объявление о финансировании увеличит общий размер финансирования Ирландией Украины с февраля 2022 года до более 380 миллионов евро, включая около 130 миллионов евро на стабилизацию и гуманитарную поддержку.