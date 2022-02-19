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Ірина Верещук разом з нардепами та урядовцями перебуває у районі проведення ООС

Ірина Верещук разом з нардепами та урядовцями перебуває у районі проведення ООС

Київ • УНН

 • 17476 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук разом із секретарем РНБОУ Олексієм Даніловим, Головою Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександром Завітневичем, головою депутатської фракції політичної партії “Слуга народу” Давидом Арахамією, заступником Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-лейтенантом Євгеном Мойсюком — прибули за дорученням Президента України в район операції Об’єднаних сил, повідомляє УНН з посиланням на сайт Мінреінтеграції.

Деталі

Зокрема, посадовці вже побували у Краматорську, селищі Широкий та Станиці Луганській, де бойовики напередодні обстріляли дитячий садочок.

У прес-службі Мінреінтеграції наголошують: поїздка українських посадовців у район проведення ООС безпосередньо в момент загострення ситуації, яке інспіроване Російською Федерацією, має на меті продемонструвати відсутність будь-яких агресивних намірів з боку України та її Збройних Сил.

А також — надіслати сигнал українцям на тимчасово окупованих територіях: Україна чітко дотримується взятих зобов’язань і виступає за політико-дипломатичний сценарій розв’язання конфлікту.

Цитата

“Нічого приховати не вдасться. І злочини РФ щодо мирного населення також приховати не вдасться, інформація поширюється зі швидкістю світла. Всі бачать, що відбувається насправді”, — заявила Ірина Верещук.

Віцепрем’єр-міністр закликала усіх, хто дотичний до формування публічної інформації, зокрема журналістів, представників ОБСЄ тощо — об’єктивно подавати інформацію про перебіг подій на Сході України, де РФ штучно нагнітає ситуацію. Зараз необхідно твердо протистояти російській пропагандистській машині, яка активно генерує провокації, розповсюджує фейки, сіє паніку, підкреслила Ірина Верещук.

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