Ірина Верещук: моя перемога у праймеріз могла комусь не сподобатися, але вони це переживуть

КИЇВ. 12 серпня УНН. Цього року місцеві вибори будуть особливими не лише через зміни до законодавства, а й через те, що в них братиме участь “Зе-бренд”, який вже встиг так чи інакше продемонструвати себе українцям в роботі на загальнонаціональному рівні. Ми зможемо спостерігати на скільки феномен “73 відсотків” спрацює і на місцевому рівні, і чи дозволить він пропрезидентській силі сформувати більшість у місцевих радах та посадити у мерські крісла своїх кандидатів.



Наразі “слуги” готуються до офіційного старту активної фази перегонів, проводячи внутрішньопартійні праймеріз. Переможцем такого конкурсного відбору стала нардеп Ірина Верещук, яка претендуватиме на посаду столичного міського голови.



Кореспондент УНН зустрівся з пані Іриною аби обговорити, якою вона бачить свою виборчу кампанію, як шукатиме “свого” виборця та чи готова вона до поразки, адже поки за даними соціологічних опитувань її рейтинг ледь дотягує до 10%, тоді як міський голова Віталій Кличко, за результатами різних опитувань, демонструє рейтинг на рівні 40%.

Розкажіть, коли у вас з’явилася ідея висунути свою кандидатуру на праймеріз. Це було особисто ваше бажання, чи вас хтось до цього підштовхнув?

Якщо ми кажемо хто, то це Президент Зеленський і його приклад людини, яка прийшла змінити країну. Він мене надихнув, і можна сказати у хорошому сенсі підштовхнув. А потім, після перемоги на праймеріз, і підтримав.

Стало відомо, що Зеленський буде проводити співбесіди з усіма кандидатами в мери обласних центрів. Чи ви вже бачилися з Президентом, про що говорили?

Так, ми розмовляли з Президентом на предмет перемоги у київських виборах. Обговорили концепцію нашої перемоги, а також акценти в майбутній кампанії. Президент дав декілька дуже корисних порад.

Коли ви поділилися своїми планами з Зеленським, йому сподобалася ваша концепція, яку ви плануєте реалізувати в Києві?

Так, Президент Зеленський підтримав моє бачення того, як саме ми переможемо на місцевих виборах в Києві. Він поділяє мою думку, що Київ — це модель Україна в мініатюрі. Щоб дійсно змінити країну, ми маємо змінити Київ. Столиця — це серце країни і для мене дуже важливо, аби це серце було здоровим та міцним.

До речі, під час праймеріз всім сподобався мій напівжарт про “інвестняню”. Це чули і Президент, і прем’єр зі спікером. Я сказала, що для інвесторів я буду не тільки “інвестнянею”, а “інвестмамою” та “інвесттещею”. Я їх буду любити як мама і контролювати, як теща. Отже, все буде нормально (сміється).

Ходили чутки, що вас хочуть виключити з фракції, бо часто ваша позиція не сходилася з офіційною позицією фракції, зокрема, щодо деяких законопроектів. Які зараз у вас стосунки з колегами після перемоги на праймеріз?

Нормальні, позитивні відносини, робочі. Я дійсно завжди маю свою позицію. Вмію казати “ні”. Купити, залякати мене неможливо. Все це не завжди і не всім подобається. Але це саме те, що мені дуже допомагає. Ба більше, саме за це мене підтримують.

Можливо моя перемога на праймеріз комусь не сподобалась, але сподіваюсь, що вони це якось переживуть, а мої відносини з ними будуть хорошими. Бо зрештою, головне — це перемога в Києві.

Можете поділитися, чого не плануєте робити і назвіть кілька речей, які навпаки хочете реалізувати?

Не хочу займатись гігантоманією, якимось будівництвами на десятиріччя з бездонними бюджетами, половина з яких будуть зникати через неефективність або корупцію. Натомість хочу більш соціальний бюджет для міста, щоб кияни відчували, що місто витрачає більше грошей конкретно на людей. Наприклад, взяти і підняти зарплати вчителям та медикам, але не символічно, а відчутно.

Не хочу займатися декоративними речами, типу скляного мосту. Нічого не маю проти цієї споруди, але замість неї можна було б побудувати багато перехоплюючих парковок на в’їзді в місто. І вже зараз у нас було б менше заторів.

Якщо говорити про корупцію. Не згадаю в якому інтерв’ю, але ви сказали, що маєте що про корупцію розповісти. Чи варто чекати гучних викриттів під час вашої кампанії?

Хіба в Києві немає корупції? Хіба для переслідування корупціонерів треба вибори? Ми маємо боротися не з корупцією, а з корупціонерами. Корупція має прізвища, які часто добре відомі всім. Викриття та покарання корупціонерів має відбуватися і до виборів, і під час виборів, і після них. Правоохоронні органи та суди мають робити свою роботу незалежно від виборчих кампаній.

Але якщо в міській владі є корупція, міський голова за неї політично відповідає. Якщо у мера Кличка є оточення, яке вважають корумпованим, ми не можемо робити вигляд, що нічого не відбувається.

В нашій розмові зараз спостерігається ваша критика до Кличка. А от Дубінський на своєму ютуб-каналі сказав, що ви підтримуєте Кличка в деяких речах і у вас немає політики наступу. Чи буде вона у вашій передвиборчій кампанії?

Критика буде. Вона вже є. Я проти огульної та безпідставної критики. Але Кличко дає підстави та привід. Вважаю, що він недостатньо твердий у прийнятті рішень та у відносинах зі своїм оточенням. Він не є природнім лідером. А посада столичного мера потребує саме лідера. А він не лідер. Звідси всі проблеми.

Вас не називають “залізною” леді?

Іноді називають. Але я не відчуваю себе “залізною”. Хоча в дитинстві я була лідером серед хлопців. Закінчила військовий інститут, потім служила в армії. Тобто, мені не звикати до чоловічих колективів. І здачі можу дати. (сміється) За способом життя я аскет. До речі, аскетизм дуже допомагає в політиці.

Ви сказали, що працювали здебільшого у чоловічих колективах. У разі вашої перемоги ви будете мером-жінкою. у команді, яку ви приведете з собою, переважатимуть чоловіки чи жінки?

Я не дивлюся чоловік чи жінка, я дивлюся на професійні якості. Але за рівних професійних якостей, я напевно, надам перевагу жінці. Я хочу, щоб у владі було більше жінок, але професійних жінок. Хочу бути прикладом для жінок, особливо для молодих дівчат, які лише починають свій шлях. Дуже розраховую на підтримку жінок в Києві.

Говорять, що вам важко знайти свого виборця, бо ви не киянка. До того ж опитування показують, що багато хто готовий знову обрати Кличка. Як будете завойовувати виборців?

Те, що я не народилась в Києві, великого значення не має. Наскільки я пам’ятаю, Кличко народився навіть не в Україні. Жоден міський голова Києва досі не був корінним киянином. Важливо не те, де ти народився, а те, що ти можеш і що ти робиш.

Виборців буду завойовувати правдою. Живу чесно, працюю багато. Я професійний політик, маю профільну освіту з місцевого самоврядування, маю практичний досвід, особливих статків не маю і вже мати не буду, в корупції замішана не була, купити мене неможливо, нікого не боюся. Що ще треба, щоб бути гарним лідером громади?

До людей буду йти з реальною програмою. Не буду обіцяти невдовзі провести метро на Троєщину або змінити галактику. Я приземлена, практична. Для мене важливі робочі місця. Важливо, щоб молодь не їхала з країни, щоб наші мізки та робочі руки залишались дома, а не шукали кращої долі закордоном. Треба, щоб бізнес в місті працював, сплачував зарплати та податки, на які ми утримуватимемо соціалку та розвиватимемо міську інфраструктуру.

Чути людей, бути з ними чесною, багато працювати — ось так буду завойовувати виборця. А ще я буду швидкою та твердою в рішеннях та діях.

Ми досі не бачимо ні реклами в місті, ні білбордів. Коли плануєте почати свою кампанію і скільки вона коштує?

Кампанія не буде дорогою грошима, вона буде дорога людьми. Люди, які будуть наповнювати цю кампанію, саме вони будуть дійсно цінними. Щодо зовнішньої реклами, то у відповідний час вона з’явиться. Є певний план кампанії, графік подій. Я довіряю спеціалістам, які відповідають за це в нашому штабі.

(на момент запису інтерв’ю білборди з рекламою були відсутні, однак наразі вже з’явилися)

Ви народний депутат, член парламентського комітету. Чи не впливатиме ваша робота над кампанією на ефективність роботи у Раді?

Скажу так — буду ще менше спати. В мене є помічники. Також розраховую на підтримку та допомогу колег по комітету: керівника фракції Давида Арахамію, керівника Комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича, його заступника Мар’яну Безуглу. Всі вони хочуть, щоб мені вдалося. Тому я впевнена, що вони підставлять своє плече і візьмуть частину моєї роботи на себе. Ми про це вже домовилися.

Я зараз зосереджуюсь на роботі з київськими депутатами-мажоритарниками. Напрацьовано проект закону “Про місто Київ — столицю України”, він вже є на виході, чекає свого голосування. З Оленою Шуляк напрацювали законопроект, який унеможливить афери з грошима на ринку житлової забудови. Будемо робити все від нас залежне, щоб законопроект прийняли вже у вересні.

Нещодавно мала зустріч з керівником Укравтодору паном Кубраковим. Ми маємо бачення як міська влада може разом з Укравтодором працювати над будівництвом столичної об’їзної дороги. А це дуже важливо для вирішення транспортної проблеми столиці. За оцінками експертів нова об’їзна може вполовину зменшити транспортне навантаження на місто.

У вас, як у кандидата, є можливість скористатися тим, що ви народний депутат і зробити щось для міста на рівні законопроектів у Раді ще до початку виборів. Які законопроекти ви напрацьовуєте і плануєте ухвалити для реалізації своїх планів у столиці?

Не дуже хочу передчасно розповідати. Коли зроблю, тоді скажу. Невдовзі почуєте. Але і на посаді міського голови, тобто і не будучи народним депутатом, людина може багато чого робити для Києва на рівні законопроектів. Було б бажання. До речі, тут пан Кличко явно недопрацьовує.

Ви готові до когось іти за порадою?

Так, готова. І в мене є до кого. У мене є мої вчителі, яким я дуже дякую. Мені пощастило керувати так званим Клубом Президентів (Центр балтійсько-чорноморських досліджень), де ми зараз проводимо інтерв’ю. До Ради Центру входить 17 колишніх президентів нашого балтійсько-чорноморського регіону. Маю визнати, що в мене є велика перевага. Бо я маю доступ до мудрості та досвіду колишніх голів держав. Леонід Данилович Кучма, Віктор Андрійович Ющенко, Леонід Макарович Кравчук, всі вони вкладали в мене частинку свого досвіду і душі. З одного боку, це мене дуже надихає, а з іншого боку, це накладає велику відповідальність.

Відчуваю вашу впевненість у перемозі, але якщо поразка?

Я виграю в будь-якому разі. Я за незнищенний оптимізм та ентузіазм. Як казала Ліна Костенко, і кожен фініш — це, по суті, старт. Я вірю в Бога і в наш народ. Моє політичне життя тільки починається.

Якщо плануєте в політиці бути довго, маєте бачення ким будете через 5, 10, 20 років? На якій посаді?

Я прийшла в політику назавжди і буду політиком до кінця життя. Я є професійним політиком. Маю здорові амбіції. Гроші мене не цікавлять, а ось політика мені до снаги. Я хочу зробити так, що наші громадяни довіряли владі. Хочу прийняти участь у змінах. Щоб потім, коли в нас буде гарна держава, мати змогу сказати, що я теж її будувала. Бо, зрештою наші люди заслуговують на краще.

Стосовно вашого управління командою. Зрозуміло, що ви шукатимете професіоналів, але за якими критеріями ви можете розчаруватися і звільнити людину, викреслити з вашої команди?

Тобто, за що я можу вигнати людину з команди? Тут ми говоримо про топ-посадовців? По-перше, за корупцію. По-друге, за некомпетентність. По-трете, за брак емоційного інтелекту. Отже, три складові професійності політика або топ-посадовця — це чесність, компетентність та емоційний інтелект.