Лише два кандидати у мери столиці мають понад 10% підтримки – опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. У рейтингу ймовірних кандидатів у мери Києва лідирує діючий мер Віталій Кличко – 41,7%. За можливого виходу його до другого туру підтримка серед киян склала б 64%. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".
"У рейтингу (ймовірних - ред.) кандидатів на виборах мера Києва лідером є Віталій Кличко, за якого б віддали свої голоси 41,7% тих, хто визначився із вибором і має намір взяти участь у голосуванні. Сергія Притулу підтримали б 11,6% опитаних, Ірину Верещук – 9,4%, Андрія Пальчевського – 9,0%, Олексія Гончаренка – 5,4%, Олександра Попова – 4,5%, Вадима Рабіновича – 3,5%, Олександра Омельченка – 3,3%, Андрія Іллєнка – 2,6%, Віталія Нестора – 2,1%", - йдеться у результатах дослідження.
Зазначається, що з серпня минулого року електоральна підтримка Кличка зросла майже удвічі.
"Моделювання другого туру мерських виборів показало, що за умови виходу до нього Кличка та інших потенційних кандидатів, діючий мер отримав би перемогу. У парі з Верещук із результатом – 64% проти 22%, у парі з Гончаренком – 68% проти 13%", - йдеться у результатах дослідження.
Окрім того, від 13% до 20% киян ще не визначилися з вибором, або ж не хочуть брати участь у голосуванні у зазначених комбінаціях другого туру виборів.
"Половина опитаних зазначили, що зовсім не стежили за останніми праймеріз у партії "Слуга народу", де обирали кандидата на посаду мера Києва від цієї партії. 35% зазначили, що щось чули про цю ініціативу", - зазначається у результатах.
Додамо, дослідження проводилося 26-27 липня 2020 року серед мешканців Києва (18+) методом телефонного опитування, Опитано 2 000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.
Нагадаємо, за оцінками букмекерів, лідерами на виборах міського голови Києва сьогодні є Віталій Кличко, Андрій Пальчевський, Ігор Смешко та Ірина Верещук. Причому, шанси Ігоря Смешка та Ірини Верещук однакові – коефіцієнт ставок по кожному з цих кандидатів складає 8.