Только два кандидата в мэры столицы имеют более 10% поддержки - опрос

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 33881 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101922 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106813 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 133926 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110789 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131577 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102110 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102588 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104432 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102060 просмотра

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КИЕВ. 3 августа. УНН. В рейтинге вероятных кандидатов в мэры Киева лидирует действующий мэр Виталий Кличко - 41,7%. За возможного выхода его во второй тур поддержка среди киевлян составила бы 64%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

"В рейтинге (вероятных - ред.) кандидатов на выборах мэра Киева лидирует Виталий Кличко, за которого бы отдали свои голоса 41,7% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании. Сергея Притулу поддержали бы 11,6% опрошенных, Ирину Верещук - 9,4%, Андрея Пальчевского - 9,0%, Алексея Гончаренко - 5,4%, Александра Попова - 4,5%, Вадима Рабиновича - 3,5%, Александра Омельченко - 3,3%, Андрея Ильенко - 2,6%, Виталия Нестора - 2,1%", - говорится в результатах исследования.

Отмечается, что с августа прошлого года электоральная поддержка Кличко выросла почти вдвое.

"Моделирование второго тура мэрских выборов показало, что при условии выхода в него Кличко и других потенциальных кандидатов, действующий мэр одержал бы победу. В паре с Верещук с результатом - 64% против 22%, в паре с Гончаренко - 68% против 13%", - говорится в результатах исследования.

Кроме того, от 13% до 20% киевлян еще не определились с выбором, или не хотят участвовать в голосовании в указанных комбинациях второго тура выборов.

"Половина опрошенных отметили, что совсем не следили за последними праймериз в партии "Слуга народа", где выбирали кандидата на должность мэра Киева от этой партии. 35% отметили, что-то слышали об этой инициативе", - отмечается в результатах.

Добавим, исследование проводилось 26-27 июля 2020 года среди жителей Киева (18+) методом телефонного опроса, Опрошено 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Напомним, по оценкам букмекеров, лидерами на выборах городского головы Киева сегодня является Виталий Кличко, Андрей Пальчевский, Игорь Смешко и Ирина Верещук. Причем, шансы Игоря Смешко и Ирины Верещук одинаковые - коэффициент ставок по каждому из этих кандидатов составляет 8.

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