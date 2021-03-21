Іран закликав Саудівську Аравію до діалогу

Деталі

“Саудівська Аравія під ім’ям РСАДПЗ опублікувала антиіранські заяви. Однак Іран слідом за посланням еміра Катару (Таміма бен Хамада Аль Тані), яке було передано Тегерану міністром закордонних справ цієї країни (шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тані), наголошує на необхідності регіонального діалогу”, — зазначив він.

За словами дипломата, “(близькосхідний) регіон зараз як ніколи потребує діалогу і укладанні інклюзивних домовленостей”.

Контекст

17 березня генеральний секретар РСАДПЗ Наїф аль-Хаджраф заявив, що проблеми іранського ядерного досьє і ракетної програми мають обговорюватися на будь-яких переговорах з Тегераном. Крім того, він звинуватив Іран в дестабілізації ситуації в регіоні шляхом надання допомоги заколотникам з єменського руху “Ансар Аллах” (хусити) і висловив підтримку заходам, що вживаються Саудівською Аравією для захисту своєї безпеки.

أصدرت # السعودية بيانا باسم مجلس التعاون وجهت فيه إتهامات ضد إيران.



وأما # إيران فهی ردت مؤخرا على رسالة أمير # قطر التي حملها وزیر خارجیتها الی طهران, لتؤکد علی ضرورة الحوار الإقليمي.



حاليا منطقتنا أحوج من أي وقت مضى إلی الحوار وإقامة ترتيبات إقليمية شاملة. # نیروز مبارک

15 лютого голова МЗС Катару відвідав Іран, де був прийнятий президентом республіки Хасаном Роухані. За інформацією іранських ЗМІ, в ході зустрічі дипломат передав іранському політику послання еміра Катару. Крім того, 18 січня шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тані в інтерв’ю телеканалу Bloomberg закликав арабські країни Перської затоки вступити в діалог з Іраном і висловив готовність Дохи виступити в якості посередника.