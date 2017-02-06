Іран є терористичною державою номер один - Д.Трамп
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран “абсолютно не поважає” США і є “терористичною державою номер один”. Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу Fox News, передає УНН.
“Іран абсолютно не поважає нашу країну. Він є терористичною державою номер один. Він спрямовує кошти на озброєння,” — сказав він.
Д.Трамп пообіцяв діяти у відношенні Ірану з позиції санкцій і додав, що США “вже почали це робити”.
Він зазначив, що не буде заздалегідь попереджати про свої дії. За словами Д.Трампа, він завжди критикував свого попередника Барака Обаму за те, що той заздалегідь попереджав про перекидання військ “в Мосул або в інші місця”.
Нагадаємо, у п’ятницю міністерство фінансів США анонсувало нові санкції проти 13 фізичних осіб і 12 компаній, пов’язаних з Іраном.
Це відбулося за кілька днів після проведення Тегераном нових випробувань балістичних ракет.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав низку указів, які передбачають посилення імміграційної політики. Згідно з текстом одного з них, обмежений на 90 днів в’їзд до США осіб з переліку країн з переважно мусульманським населенням. У цей список, за даними американських ЗМІ, включені Ірак, Іран, Ємен, Лівія, Сирія, Сомалі і Судан.