Иран является террористическим государством номер один - Д.Трамп

"Иран абсолютно не уважает нашу страну. Он является террористическим государством номер один. Он направляет средства на вооружение ", - сказал он.

Д.Трамп пообещал действовать в отношении Ирана с позиции санкций и добавил, что США "уже начали это делать".

Он отметил, что не будет заранее предупреждать о своих действиях. По словам Д.Трамп, он всегда критиковал своего предшественника Барака Обаму за то, что тот заранее предупреждал о переброске войск "в Мосул или в другие места".

Напомним, в пятницу министерство финансов США анонсировало новые санкции против 13 физических лиц и 12 компаний, связанных с Ираном.

Это произошло через несколько дней после проведения Тегераном новых испытаний баллистических ракет.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал ряд указов, предусматривающих усиление иммиграционной политики. Согласно тексту одного из них, ограничено на 90 дней въезд в США лицам из перечня стран с преимущественно мусульманским населением. В этот список, по данным американских СМИ, включены Ирак, Иран, Йемен, Ливия, Сирия, Сомали и Судан.