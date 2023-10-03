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Іран висловив готовність до переговорів щодо ядерної угоди, але за низки умов

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Іран чекає від США політичної готовності для повернення до переговорів щодо ядерної угоди. Про це сказав прессекретар іранського МЗС Насер Канаані на пресконференції, передає УНН.

Цитата

«Іран готовий відновити переговори щодо ядерної угоди, якщо США продемонструють достатню політичну готовність», - заявив Насер Канаані.

Деталі

Канаані заявив, що Іран не буде вести прямі переговори зі Сполученими Штатами. Він заявив, що Іран вважає переговори слушним процесом для всіх сторін і готовий повернутися до Спільного всеосяжного плану дій (СВПД).

Прессекретар МЗС Ірану заявив, що переговори важливі для Ірану, щоб усі сторони могли повернутися до СВПД. Він сказав, що Іран вітає і підтримує зусилля дружніх країн, таких як Оман, щодо зближення позицій сторін, не уточнивши позицію Оману.
Він додав, що Іран залишатиметься прихильником переговорного процесу доти, доки він відповідатиме національним інтересам країни.

Нагадаємо

СВПД - це ядерна угода 2015 року, підписана Іраном і шістьма державами (США, Великою Британією, Францією, Німеччиною, Китаєм та росією) з метою обмежити ядерну діяльність Ірану в обмін на пом'якшення санкцій.

Однак 2018 року від угоди відмовилися США, які знову ввели санкції проти Ірану. Потім Іран скоротив свої зобов'язання за угодою і збільшив обсяги збагачення та запаси урану.

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