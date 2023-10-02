Забезпеченість ресурсами дозволяє Ірану виготовити ядерну зброю за два тижні - Пентагон
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Міністерство оборони США повідомило, що за їхніми підрахунками Іран має достатньо ресурсів, аби виготовити ядерну зброю менше ніж за два тижні. Про це йдеться у щорічній доповіді Пентагону, пише УНН.
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Пентагон зазначає, що якщо діючий режим Тегерана матиме необхідність у ядерній зброї, то на її виготовлення знадобиться не більше двох тижнів.
"За наявними оцінками, Іран не займається реалізацією програми створення ядерної зброї найближчим часом, проте має можливість менш ніж за два тижні виробити достатньо розщеплюваного матеріалу для створення ядерного пристрою", - йдеться у Пентагоні.
Ба більше, США вважають, що Іран не дотримується своїх зобов'язань щодо контролю за хімічною зброєю, оскільки він не надав повної декларації об'єктів із виробництва хімічної зброї, як того вимагають чинні угоди.
Оборонне відомство США занепокоєне тим, що Іран займається створенням нервово-паралітичної наступальної зброї.
Нагадаємо
Аналітики Інститут вивчення війни дійшли висновку, що після закінчення терміну дій ракетних обмежень Резолюції РБ ООН 2231 росія може домовитись з Іраном про постачання ракет.