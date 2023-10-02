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Обеспеченность ресурсами позволяет Ирану изготовить ядерное оружие за две недели - Пентагон

Обеспеченность ресурсами позволяет Ирану изготовить ядерное оружие за две недели - Пентагон

Киев • УНН

 • 155744 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Министерство обороны США сообщило, что по их подсчетам Иран имеет достаточно ресурсов, чтобы изготовить ядерное оружие менее чем за две недели. Об этом говорится в ежегодном докладе Пентагона, пишет УНН.

Детали

Пентагон отмечает, что если действующий режим Тегерана будет иметь необходимость в ядерном оружии, то на его изготовление понадобится не более двух недель.

"По имеющимся оценкам, Иран не занимается реализацией программы создания ядерного оружия в ближайшее время, однако имеет возможность менее чем за две недели произвести достаточно расщепляемого материала для создания ядерного устройства", - говорится в Пентагоне.

Более того, США считают, что Иран не соблюдает свои обязательства по контролю за химическим оружием, поскольку он не предоставил полной декларации объектов по производству химического оружия, как того требуют действующие соглашения.

Оборонное ведомство США обеспокоено тем, что Иран занимается созданием нервно-паралитического наступательного оружия.

Напомним

Аналитики Института изучения войны пришли к выводу, что после окончания срока действия ракетных ограничений Резолюции СБ ООН 2231 россия может договориться с Ираном о поставках ракет.

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