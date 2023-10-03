Иран выразил готовность к переговорам по ядерной сделке, но при ряде условий
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Иран ждет от США политической готовности для возвращения к переговорам по ядерной сделке. Об этом сказал пресс-секретарь иранского МИД Насер Канаани на пресс-конференции, передает УНН.
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«Иран готов возобновить переговоры по ядерной сделке, если США продемонстрируют достаточную политическую готовность», - заявил Насер Канаани.
Детали
Канаани заявил, что Иран не будет вести прямые переговоры с Соединенными Штатами. Он заявил, что Иран считает переговоры подходящим процессом для всех сторон и готов вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).
Пресс-секретарь МИД Ирана заявил, что переговоры важны для Ирана, чтобы все стороны могли вернуться к СВПД. Он сказал, что Иран приветствует и поддерживает усилия дружественных стран, таких как Оман, по сближению позиций сторон, не уточнив позицию Омана.
Он добавил, что Иран будет оставаться сторонником переговорного процесса до тех пор, пока он будет соответствовать национальным интересам страны.
Напомним
СВПД - это ядерное соглашение 2015 года, подписанное Ираном и шестью государствами (США, Великобританией, Францией, Германией, Китаем и Россией) с целью ограничить ядерную деятельность Ирана в обмен на смягчение санкций.
Однако в 2018 году от сделки отказались США, которые вновь ввели санкции против Ирана. Затем Иран сократил свои обязательства по соглашению и увеличил объемы обогащения и запасы урана.
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