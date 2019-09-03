Іран та Росія проведуть спільні військові навчання
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф заявив, що армія країни проведе спільно з російськими військовими навчання в Індійському океані. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
Глава МЗС Ірану зазначив, що навчання будуть мати "мирний характер", і не спрямовані проти інших країн.
"Можливо, інші країни також будуть зацікавлені в тому, щоб приєднатися до навчань", - заявив Заріф.
Нагадаємо, санкції США проти Венесуели та Ірану принесли додаткові доходи Росії.