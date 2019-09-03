Иран и Россия проведут совместные военные учения
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что армия страны проведет совместно с российскими военными обучение в Индийском океане. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
Глава МИД Ирана отметил, что учения будут иметь "мирный характер", и не направлены против других стран.
"Возможно, другие страны также будут заинтересованы в том, чтобы присоединиться к учениям", - заявил Зариф.
Напомним, санкции США против Венесуэлы и Ирана принесли дополнительные доходы России.