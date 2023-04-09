Ірак вимагає від Туреччини вибачень за напад на аеропорт
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Уряд Іраку закликав Туреччину вибачитись за напад на аеропорт у північному курдському регіоні країни. Про це пише Reuters, передає УНН.
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Вимога Іраку прозвучала після того, як офіційний представник міністерства оборони Туреччини повідомив інформаційному агентству Reuters, що останніми днями в цьому регіоні не проводилося жодних операцій турецьких збройних сил.
Президент Іраку заявив, що напад у п'ятницю стався в районі аеропорту Сулейманія в напівавтономному курдському регіоні, назвавши його «кричущою агресією» проти його суверенітету.
«У зв'язку з цим ми закликаємо уряд Туреччини взяти на себе відповідальність і попросити офіційних вибачень», — йдеться в повідомленні.
Доповнення
Туреччина, яка десятиліттями боролася з курдськими збройними угрупованнями на сході, провела кілька військових операцій, у тому числі повітряні нальоти на північ Іраку та північ Сирії проти очолюваних сил курдами.
Анкара вважає очолювані курдами сили «терористами», пов'язаними із забороненою Робочою партією Курдистану чи РПК.
Близько 900 американських військовослужбовців залишаються в Сирії, більшість з яких знаходиться на північному сході, контрольованому курдами, у складі очолюваної США коаліції, яка бореться із залишками збройного угруповання ІДІЛ.