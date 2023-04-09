Ирак требует от Турции извинений за нападение на аэропорт
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Правительство Ирака призвало Турцию извиниться за нападение на аэропорт в северном курдском регионе страны. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Требование Ирака прозвучало после того, как официальный представитель министерства обороны Турции сообщил информационному агентству Reuters, что в последние дни в этом регионе не проводилось никаких операций турецких вооруженных сил.
Президент Ирака заявил, что нападение в пятницу произошло в районе аэропорта Сулеймания в полуавтономном курдском регионе, назвав его «вопиющей агрессией» против его суверенитета.
«В связи с этим мы призываем правительство Турции взять на себя ответственность и попросить официальных извинений», — говорится в сообщении.
Дополнение
Турция, которая десятилетиями боролась с курдскими вооруженными группировками на востоке, провела несколько военных операций, в том числе воздушные налеты на север Ирака и север Сирии против возглавляемых сил курдами.
Анкара считает возглавляемые курдами силы «террористами», связанными с запрещенной Рабочей партией Курдистана или РПК.
Около 900 американских военнослужащих остаются в Сирии, большинство из которых находится на северо-востоке, контролируемом курдами, в составе возглавляемой США коалиции, которая борется с остатками вооруженной группировки ИГИЛ.