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Ирак требует от Турции извинений за нападение на аэропорт

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 апреля. УНН. Правительство Ирака призвало Турцию извиниться за нападение на аэропорт в северном курдском регионе страны. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Требование Ирака прозвучало после того, как официальный представитель министерства обороны Турции сообщил информационному агентству Reuters, что в последние дни в этом регионе не проводилось никаких операций турецких вооруженных сил.

Президент Ирака заявил, что нападение в пятницу произошло в районе аэропорта Сулеймания в полуавтономном курдском регионе, назвав его «вопиющей агрессией» против его суверенитета.

«В связи с этим мы призываем правительство Турции взять на себя ответственность и попросить официальных извинений», — говорится в сообщении.

Дополнение

Турция, которая десятилетиями боролась с курдскими вооруженными группировками на востоке, провела несколько военных операций, в том числе воздушные налеты на север Ирака и север Сирии против возглавляемых сил курдами.

Анкара считает возглавляемые курдами силы «террористами», связанными с запрещенной Рабочей партией Курдистана или РПК.

Около 900 американских военнослужащих остаются в Сирии, большинство из которых находится на северо-востоке, контролируемом курдами, в составе возглавляемой США коалиции, которая борется с остатками вооруженной группировки ИГИЛ.

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