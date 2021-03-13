Інвестор Tesla подав до суду на Ілона Маска через його “твіти”
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Один із інвесторів Tesla подав до суду на генерального директора компанії Ілона Маска та раду директорів у штаті Делавер через “твіти” Маска. Про це пише УНН з посиланням на Bloomberg law.
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Інвестор стверджує, що Ілон Маск піддав компанію потенційній відповідальності та втратам на ринку, продовжуючи надсилати “хибні” твіти, незважаючи на врегулювання з регуляторами, що вимагають попереднього схвалення його соціальної діяльності.
У скарзі йдеться, що “подальші неперевірені твіти від Маска можуть мати серйозні наслідки для здатності компанії забезпечити фінансування”.
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У позові звинувачують раду виробника електромобілів у тому, що він не стримував поведінку Маска в Інтернеті, навіть незважаючи на те, що він неодноразово порушував рішення комісії з цінних паперів та бірж у 2018 році.
Твіти від Маска про те, що його компанія стала приватною спровокували позов з боку SEC, яка стверджувала, що він вводив інвесторів в оману.
Нагадаємо
Ілон Маск втратив 15 млрд дол. за добу після твіту про біткоїни.
На заводі Тesla у Фремонті, штат Каліфорнія, сталася пожежа.