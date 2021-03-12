У США на заводі Тesla сталася пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. На заводі Тesla у Фремонті, штат Каліфорнія, сталася пожежа. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.
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Пожежники гасили пожежу на заводі Tesla у Фремонті. Не відразу було ясно, чи це вплинуло на виробництво.
“Схоже пожежа сталася всередині техніки і на території, яка наразі перебуває на етапі будівництва,” — сказав місцевий мовник KRON 4, додавши, що персонал Tesla використовував пісок для гасіння пожежі.
Повідомлень про поранення не надходило.
Нагадаємо
Ввечері 3 лютого в інфекційній лікарні Запоріжжя виникла пожежа, яка забрала життя чотирьох осіб. У Первомайську Миколаївської області вогнеборці ліквідували пожежу у торговельному центрі “Епіцентр”.