У США на заводі Тesla сталася пожежа

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Пожежники гасили пожежу на заводі Tesla у Фремонті. Не відразу було ясно, чи це вплинуло на виробництво.

“Схоже пожежа сталася всередині техніки і на території, яка наразі перебуває на етапі будівництва,” — сказав місцевий мовник KRON 4, додавши, що персонал Tesla використовував пісок для гасіння пожежі.

Повідомлень про поранення не надходило.

Нагадаємо

Ввечері 3 лютого в інфекційній лікарні Запоріжжя виникла пожежа, яка забрала життя чотирьох осіб. У Первомайську Миколаївської області вогнеборці ліквідували пожежу у торговельному центрі “Епіцентр”.