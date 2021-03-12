В США на заводе Тesla произошел пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. На заводе Тesla в Фремонт, штат Калифорния, произошел пожар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Пожарные тушили пожар на заводе Tesla в Фремонт. Не сразу было ясно, это повлияло на производство.
“Похоже пожар произошел внутри техники и на территории, которая сейчас находится на этапе строительства”, — сказал местный вещатель KRON 4, добавив, что персонал Tesla использовал песок для тушения пожара.
Сообщений о ранениях не поступало.
Напомним
Вечером 3 февраля в инфекционной больнице Запорожья возник пожар, который унес жизни четырех человек. В Первомайске Николаевской области пожарные ликвидировали пожар в торговом центре “Эпицентр”.