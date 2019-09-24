Інвестиційний форум міста Києва об’єднав вітчизняних та міжнародних експертів навколо ідеї створення Великого Києва

Ідея створення Великого Києва (Greater Kyiv) об’єднала близько тисячі експертів, дипломатів, представників бізнес-кіл і громад, іноземних муніципалітетів, органів місцевого самоврядування та інвесторів, серед яких — щонайменше 120 представників інших країн. Форум також відвідали мер Кракова Яцек Майхровський та віце-мер Будапешта Габор Багді.

Відкрив форум Київський міський голова Віталій Кличко.

“Нам потрібно брати приклади з розвинутих мегаполісів і реалізовувати їх у нашому рідному місті. Київ залишається лідером у більшості галузей економіки серед міст України. Столиця формує 20% ВВП України. Це також освітній, культурний і спортивний центр країни. Тож створення Київської агломерації сприятиме збільшенню робочих місць, притоку туристів та, відповідно, надходжень до бюджетів громад Київського регіону”, — сказав Віталій Кличко.

Іноземні експерти, спікери Форуму, підтримали обраний київською владою шлях щодо створення асоціації “Київська агломерація” та солідарні в думці, що майбутнє Києва — за розвитком Київського регіону. На їхню думку, крім побудови житла необхідно розвивати інфраструктуру міста та різноманітні сервіси. Столичний регіон має перебувати в авангарді прогресу та демонструвати всім навколишнім громадам еталони середовища, такі як розумна транспортна система і розумне місто.

Віце-мер міста Будапешт Габор Багді сказав: “Київ, як і Будапешт, має сприяти реноваціям, залученню креативної молоді до подальшої розбудови міста та розвитку інновацій. Це має відбуватися поступово, крок за кроком. Місто повинно приваблювати молодих людей реновацією публічного простору, парків, якісними публічними сервісами, екосистемою компаній, створенням стартапів, смачною гастрономією, аби всі — кияни та гості міста — насолоджувались перебуванням у ньому”.

Кортні Фінгер, головний редактор fDi Magazine групи Financial Times, підкреслила: “Повернення інвестицій є дуже важливим. Київ — одне з найкращих міст у світі, яке залучає інвестиції. Порівняно з позаминулим роком спостерігається збільшення інвестицій на 3,5%. Україна має вкладати більше інвестицій у розвиток туризму як у Києві, так і в інших містах. Київ є № 1 у бізнес-середовищі”.

За словами Сергія Мартинчука, керівника бізнесу корпорації Cisco в Україні, сучасний мегаполіс — це організм. А будь-які інфраструктури — це інструмент вирішення потреб міської громади.

“Проблеми, які утворюються, для кожного міста унікальні, тому важливо правильно визначити фокус розвитку. Інвестору дуже хочеться розуміти, що цей фокус буде залишатися актуальним не на рік і не на два. Водночас вкрай необхідно залучати громадян. Адже інакше — інвестиції можуть бути витрачені даремно”, — заявив Сергій Мартинчук.

У рамках Інвестиційного форуму відбулись чотири панельні дискусії: “Креативна економіка — нове дихання Київської агломерації”, “Культурні, музичні та спортивні події як каталізатор урбаністичного туризму”, “Сервісні та інфраструктурні рішення розвитку мегаполісу майбутнього” та “Глобальні тренди. Українські реалії. Візія Київської агломерації”, а також закрита інвестиційна сесія, виставка стартапів, представлена партнерами Форуму. Модерували діалоги Тарас Семенюк, міжнародний журналіст, Світлана Ковальчук, виконавчий директор YES, Євген Шпитко, засновник та головний редактор mind.ua, Ігор Парасюк, директор проекту USAID “Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні (ПУЛЬС)”, кандидат економічних наук, Дар’я Зарівная, засновниця бізнес-медіа і контент-студії Vector, соціальної нетворкінг-платформи Charitum.

Спікерами Інвестиційного форуму Києва 2019 також стали мер Кракова Яцек Майхровський, лауреат Нобелівської премії миру 2007 року Раджендра Пачаурі, заступник голови Офісу Ради Європи в Україні Олена Литвиненко, голова правління Української асоціації фінтех та інноваційних компаній Ростислав Дюк, голова Всеукраїнської асоціації центрів надання адміністративних послуг Наталія Шамрай, міський голова міста Буча Анатолій Федорук, виконавчий менеджер з розвитку бізнесу в WISTA-MANAGEMENT GMBH у науково-технологічному парку “Берлін- Адлерсхоф” д-р Хельге Нойман, експерт з питань мобільності, пасажирського транспорту та містобудування Стефані Пріу, засновник української девелоперської компанії KAN Development Ігор Ніконов, заступник голови правління Ощадбанку Антон Тютюн, керівник Google Marketing Solutions у країнах Центральної та Східної Європи Ніна Левчук, керівник бізнесу корпорації Cisco в Україні Сергій Мартинчук, арт-директор PinchukArtCentre Бйорн Гельдхоф, засновник музичного фестивалю Atlas Weekend Дмитро Сидоренко, директор з питань регулювання та публічної політики Bolt (Taxify) Домінік Моксон-Трищ, генеральний продюсер “ТАВР Медіа”, директор ХiтFM Віталій Дроздов.

До заходу активно приєдналась і культурна спільнота столиці. Куратором артчастини став один з найкращих артдилерів України Ігор Абрамович, який представив роботи видатних митців України: Сергія Святченка, Яни Бистрової, Марини Скугарєвої, Романа Мініна, Арсена Савадова, Анатолія Криволапа, Вінні Реунова, Василя Цаголова, Олега Тістола, Степана Рябченка, Юрія Соломка, Віктора Сидоренка, Олександра Ройтбурда, а також скульптуру Єгора Зігури “Колос, що тримає світ”.

Основою нового логотипа Інвестиційного форуму стала картина Ганни Криволап “Андріївська церква” із серії “Київські горизонти”, що символізує медіатор між історичним минулим і енергією майбутнього.