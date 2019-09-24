Инвестиционный форум Киева объединил российских и международных экспертов вокруг идеи создания Большого Киева

Идея создания Большого Киева (Greater Kyiv) объединила около тысячи экспертов, дипломатов, представителей бизнес-кругов и общин, иностранных муниципалитетов, органов местного самоуправления и инвесторов, среди которых — более 120 представителей других стран. Форум также посетили мэр Кракова Яцек Майхровский и вице-мэр Будапешта Габор Багди.

Открыл форум Киевский городской председатель Виталий Кличко.

“Нам нужно брать примеры из развитых мегаполисов и реализовывать их в нашем родном городе. Киев остается лидером в большинстве отраслей экономики среди городов Украины. Столица формирует 20% ВВП Украины. Это также образовательный, культурный и спортивный центр страны. Поэтому создание Киевской агломерации будет способствовать увеличению рабочих мест, притоку туристов и, соответственно, поступлений в бюджеты общин Киевского региона”, — сказал Виталий Кличко.

Иностранные эксперты, спикеры Форума поддержали избранный киевской властью путь по созданию ассоциации “Киевская агломерация” и солидарны во мнении, что будущее Киева — по развитию Киевского региона. По их мнению, кроме построения жилья необходимо развивать инфраструктуру города и разнообразные сервисы. Столичный регион должен находиться в авангарде прогресса и демонстрировать всем окружающим общинам образцы среды, такие как умная транспортная система и умный город.

Вице-мэр города Будапешт Габор Багди сказал: “Киев, как и Будапешт, должен способствовать реновации, привлечению креативной молодежи к дальнейшему развитию города и развитию инноваций. Это должно происходить постепенно, шаг за шагом. Город должен привлекать молодых людей реновацией публичного пространства, парков, качественными публичными сервисами, экосистемой компаний, созданием стартапов, вкусной гастрономией, чтобы все — киевляне и гости города — наслаждались пребыванием в нем”.

Кортни Фингер, главный редактор fDi Magazine группы Financial Times, подчеркнула: “Возврат инвестиций является очень важным. Киев — один из лучших городов в мире, который привлекает инвестиции. По сравнению с позапрошлым годом наблюдается увеличение инвестиций на 3,5%. Украина должна вкладывать больше инвестиций в развитие туризма как в Киеве, так и в других городах. Киев является № 1 в бизнес-среде”.

По словам Сергея Мартынчука, руководителя бизнеса компании Cisco в Украине, современный мегаполис — это организм. А любые инфраструктуры — это инструмент решения потребностей городской общины.

“Проблемы, которые образуются в каждом городе уникальны, поэтому важно правильно определить фокус развития. Инвестору очень хочется понимать, что этот фокус будет оставаться актуальным не на год и не на два. В то же время крайне необходимо привлекать граждан. Ведь иначе — инвестиции могут быть потрачены впустую”, — заявил Сергей Мартынчук.

В рамках Инвестиционного форума состоялись четыре панельные дискуссии: “Креативная экономика — новое дыхание Киевской агломерации”, “Культурные, музыкальные и спортивные события как катализатор урбанистического туризма”, “Сервисные и инфраструктурные решения развития мегаполиса будущего” и “Глобальные тренды. Украинские реалии. Образ Киевской агломерации”, а также закрытая инвестиционная сессия, выставка стартапов, представленная партнерами Форума. Модерировали диалоги Тарас Семенюк, международный журналист, Светлана Ковальчук, исполнительный директор YES, Евгений Шпитко, основатель и главный редактор mind.ua, Игорь Парасюк, директор проекта USAID “Разработка курса на укрепление местного самоуправления в Украине (ПУЛЬС)”, кандидат экономических наук, Дарья Заривная, основательница бизнес-медиа и контент-студии Vector, социальной нетворкинг-платформы Charitum.

Спикерами Инвестиционного форума Киева 2019 года также стали мэр Кракова Яцек Майхровский, лауреат Нобелевской премии мира 2007 Раджендра Пачаури, заместитель председателя Офиса Совета Европы в Украине Елена Литвиненко, глава правления Украинской ассоциации Финтех и инновационных компаний Ростислав Дюк, глава Всеукраинской ассоциации центров предоставления административных услуг Наталья Шамрай, мэр города Буча Анатолий Федорук, исполнительный менеджер по развитию бизнеса в WISTA-MANAGEMENT GMBH в научно-технологическом парке “Берлин-Адлерсхофе” д-р Хельге Нойман, эксперт по вопросам мобильности, пассажирского транспорта и градостроительства Стефани Приу, основатель украинской девелоперской компании KAN Development Игорь Никонов, заместитель председателя правления Ощадбанка Антон Тютюн, руководитель Google Marketing Solutions в странах Центральной и Восточной Европы Нина Левчук, руководитель бизнеса компании Cisco в Украине Сергей Мартынчук, арт-директор PinchukArtCentre Бьорн Гельдхоф, основатель музыкального фестиваля Atlas Weekend Дмитрий Сидоренко, директор по вопросам регулирования и публичной политики Bolt (Taxify) Доминик Моксон-Трищ, генеральный продюсер “ТАВР Медиа”, директор ХiтFM Виталий Дроздов.

К мероприятию активно присоединилось и культурное сообщество столицы. Куратором артчасти стал один из лучших артдилеров Украины Игорь Абрамович, который представил работы выдающихся художников Украины: Сергея Святченко, Яны Быстровой, Марины Скугаревой, Романа Минина, Арсена Савадова, Анатолия Криволапа, Винни Реунова, Василия Цаголова, Олега Тистола, Степана Рябченко, Юрия Соломко, Виктора Сидоренко, Александра Ройтбурда, а также скульптуру Егора Зигуры “Колос, что держит мир”.

Основой нового логотипа Инвестиционного форума стала картина Анны Криволап “Андреевская церковь” из серии “Киевские горизонты”, что символизирует медиатор между историческим прошлым и энергией будущего.