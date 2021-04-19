Iнвестиційне страхування життя від ARX Life для клієнтів UKRSIBBANK
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. З квітня 2021 клієнти UKRSIBBANK мають можливість скористатися унікальною страховою програмою від страхової компанії ARX Life — “Інвестиційне страхування життя”.
Програма складається з накопичувальної частини, яка дозволяє накопичити певну суму і примножити вкладення, та ризикової частини, яка покриває ризик втрати життя за будь-яких обставин.
Основне призначення продукту — забезпечення середньострокових накопичень, від 5 років.
Основні переваги Інвестиційного страхування життя:
Надійність — формування капіталу у валюті захищає заощадження від інфляції
Дохідність— продукт з потенційно більш високою прибутковістю за рахунок стратегії інвестиційної політики ARX Life
Юридичний захист — cтрахові внески не підлягають арешту, конфіскації, не діляться при майнових суперечках, в тому числі при розлученні
Податкові пільги — щорічно ви можете отримати податкову знижку 18% від суми страхових внесків, та реінвестувати її, збільшуючи свій капітал
Договір можна укласти в доларах США строком на 5 років з мінімальною сумою страхового платежу від 100 дол США. Умови програми досить лояльні — з гнучким графіком поповнення, “заморозки” та відновлення платежів. Також можна скористатись пільговим періодом до 60 днів при щомісячній сплаті страхових внесків без додаткових комісій. Страховими ризиками за умовами програми є закінчення строку дії договору та втрата життя з будь-якої причини.
Відповідно до чинного законодавства ARX Life розміщує страхові резерви виключно в низько ризикові активи, до яких відносяться Державні облігації України та кошти, розміщені в банках з кредитним рейтингом не нижче “АА” за національною рейтинговою шкалою.
ARX Life, як і ARX, є частиною міжнародного страхового холдингу Fairfax Financial Holdings Ltd.
ARX Life входить в ТОР-10 компаній на ринку страхування життя в Україні. За результатами 2020 року страхові премії ARX Life склали 259,6 млн, що на 45% більше по відношенню до попереднього року.
Довідкова інформація CК ARX
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- 26 років на ринку страхування України
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- Лідер страхування “КАСКО” 12-й рік поспіль
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- 92% становить задоволеність клієнтів
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- Частина міжнародного страхового холдингу Fairfax Financial Holdings Limited
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- № 1 за розміром чистих страхових премій і чистих страхових виплат за 2019 рік (згідно даних НКФУ серед 245 страхових компаній);
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- Загальна сума сплачених податків (ARХ и ARX Life) за 2019 рік склала понад 204 млн грн
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Довідкова інформація Fairfax:
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- Міжнародна холдингова компанія Fairfax Financial Holdings Limited з штаб-квартирою в Торонто (Канада) займається страхуванням, перестрахуванням і управлінням інвестиціями з 1985 року
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- Головою і виконавчим директором холдингу з 1985 р є Прем Ватса.
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- Холдинг працює в 40 країнах світу.
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- Інвестиційний портфель становить 39,4 млрд доларів, загальна сума активів складає 65 млрд. Доларів, загальний акціонерний капітал складає 18,4 мільярда доларів.
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- Більше інформації тут: https://www.fairfax.ca/
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