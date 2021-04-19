Iнвестиційне страхування життя від ARX Life для клієнтів UKRSIBBANK

ukru
Ексклюзив
10:51 • 58218 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 104058 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 134600 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 175773 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 259390 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 186772 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 179655 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188601 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155325 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160341 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

18 березня, 09:28 • 58988 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

18 березня, 09:47 • 79519 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

18 березня, 09:52 • 104816 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

18 березня, 09:59 • 117491 перегляди
путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

10:55 • 57168 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 4735 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 259393 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 205004 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 299692 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 294733 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 22296 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 97626 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 101046 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 97649 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 113137 перегляди
Актуальне
Iнвестиційне страхування життя від ARX Life для клієнтів UKRSIBBANK

Iнвестиційне страхування життя від ARX Life для клієнтів UKRSIBBANK

Київ • УНН

 • 17686 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. З квітня 2021 клієнти UKRSIBBANK мають можливість скористатися унікальною страховою програмою від страхової компанії ARX Life — “Інвестиційне страхування життя”.

Програма складається з накопичувальної частини, яка дозволяє накопичити певну суму і примножити вкладення, та ризикової частини, яка покриває ризик втрати життя за будь-яких обставин.

Основне призначення продукту — забезпечення середньострокових накопичень, від 5 років.

Основні переваги Інвестиційного страхування життя:

Надійність — формування капіталу у валюті захищає заощадження від інфляції
Дохідність— продукт з потенційно більш високою прибутковістю за рахунок стратегії інвестиційної політики ARX Life
Юридичний захист — cтрахові внески не підлягають арешту, конфіскації, не діляться при майнових суперечках, в тому числі при розлученні
Податкові пільги — щорічно ви можете отримати податкову знижку 18% від суми страхових внесків, та реінвестувати її, збільшуючи свій капітал

Договір можна укласти в доларах США строком на 5 років з мінімальною сумою страхового платежу від 100 дол США. Умови програми досить лояльні — з гнучким графіком поповнення, “заморозки” та відновлення платежів. Також можна скористатись пільговим періодом до 60 днів при щомісячній сплаті страхових внесків без додаткових комісій. Страховими ризиками за умовами програми є закінчення строку дії договору та втрата життя з будь-якої причини.

Відповідно до чинного законодавства ARX Life розміщує страхові резерви виключно в низько ризикові активи, до яких відносяться Державні облігації України та кошти, розміщені в банках з кредитним рейтингом не нижче “АА” за національною рейтинговою шкалою.

ARX Life, як і ARX, є частиною міжнародного страхового холдингу Fairfax Financial Holdings Ltd.

ARX Life входить в ТОР-10 компаній на ринку страхування життя в Україні. За результатами 2020 року страхові премії ARX Life склали 259,6 млн, що на 45% більше по відношенню до попереднього року.

Довідкова інформація CК ARX

  • 26 років на ринку страхування України
  • Лідер страхування “КАСКО” 12-й рік поспіль
  • 92% становить задоволеність клієнтів
  • Частина міжнародного страхового холдингу Fairfax Financial Holdings Limited
  • № 1 за розміром чистих страхових премій і чистих страхових виплат за 2019 рік (згідно даних НКФУ серед 245 страхових компаній);
  • Загальна сума сплачених податків (ARХ и ARX Life) за 2019 рік склала понад 204 млн грн

Довідкова інформація Fairfax:

  • Міжнародна холдингова компанія Fairfax Financial Holdings Limited з штаб-квартирою в Торонто (Канада) займається страхуванням, перестрахуванням і управлінням інвестиціями з 1985 року
  • Головою і виконавчим директором холдингу з 1985 р є Прем Ватса.
  • Холдинг працює в 40 країнах світу.
  • Інвестиційний портфель становить 39,4 млрд доларів, загальна сума активів складає 65 млрд. Доларів, загальний акціонерний капітал складає 18,4 мільярда доларів.
  • Більше інформації тут: https://www.fairfax.ca/
Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Бізнесу

Звернутися з питань розміщення реклами