Iнвестиційне страхування життя від ARX Life для клієнтів UKRSIBBANK

Програма складається з накопичувальної частини, яка дозволяє накопичити певну суму і примножити вкладення, та ризикової частини, яка покриває ризик втрати життя за будь-яких обставин.

Основне призначення продукту — забезпечення середньострокових накопичень, від 5 років.

Основні переваги Інвестиційного страхування життя:

Надійність — формування капіталу у валюті захищає заощадження від інфляції

Дохідність— продукт з потенційно більш високою прибутковістю за рахунок стратегії інвестиційної політики ARX Life

Юридичний захист — cтрахові внески не підлягають арешту, конфіскації, не діляться при майнових суперечках, в тому числі при розлученні

Податкові пільги — щорічно ви можете отримати податкову знижку 18% від суми страхових внесків, та реінвестувати її, збільшуючи свій капітал

Договір можна укласти в доларах США строком на 5 років з мінімальною сумою страхового платежу від 100 дол США. Умови програми досить лояльні — з гнучким графіком поповнення, “заморозки” та відновлення платежів. Також можна скористатись пільговим періодом до 60 днів при щомісячній сплаті страхових внесків без додаткових комісій. Страховими ризиками за умовами програми є закінчення строку дії договору та втрата життя з будь-якої причини.

Відповідно до чинного законодавства ARX Life розміщує страхові резерви виключно в низько ризикові активи, до яких відносяться Державні облігації України та кошти, розміщені в банках з кредитним рейтингом не нижче “АА” за національною рейтинговою шкалою.

ARX Life, як і ARX, є частиною міжнародного страхового холдингу Fairfax Financial Holdings Ltd.

ARX Life входить в ТОР-10 компаній на ринку страхування життя в Україні. За результатами 2020 року страхові премії ARX Life склали 259,6 млн, що на 45% більше по відношенню до попереднього року.

Довідкова інформація CК ARX



26 років на ринку страхування України



Лідер страхування “КАСКО” 12-й рік поспіль



92% становить задоволеність клієнтів



Частина міжнародного страхового холдингу Fairfax Financial Holdings Limited



№ 1 за розміром чистих страхових премій і чистих страхових виплат за 2019 рік (згідно даних НКФУ серед 245 страхових компаній);



Загальна сума сплачених податків (ARХ и ARX Life) за 2019 рік склала понад 204 млн грн



Довідкова інформація Fairfax: