Инвестиционные страхования жизни от ARX Life для клиентов UKRSIBBANK
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. С апреля 2021 клиенты UKRSIBBANK могут воспользоваться уникальной страховой программой от страховой компании ARX Life — “Инвестиционное страхование жизни”.
Программа состоит из накопительной части, которая позволяет накопить определенную сумму и приумножить вложения, и рисковой части, которая покрывает риск потери жизни при любых обстоятельствах.
Основное назначение продукта — обеспечение среднесрочных накоплений, от 5 лет.
Основные преимущества Инвестиционного страхования жизни:
Надежность — формирование капитала в валюте защищает сбережения от инфляции
Доходность — продукт с потенциально более высокой доходностью за счет стратегии инвестиционной политики ARX Life
Юридическая защита — страховые взносы не подлежат аресту, конфискации, не делятся при имущественных спорах, в том числе при разводе
Налоговые льготы — ежегодно можно получить налоговую скидку 18% от суммы страховых взносов, и реинвестировать ее, увеличивая свой капитал
Договор можно заключить в долларах США сроком на 5 лет с минимальной суммой страхового платежа от 100 долл США. Условия программы достаточно лояльны — с гибким графиком пополнения, “заморозки” и возобновления платежей. Также можно воспользоваться льготным периодом до 60 дней при ежемесячной уплате страховых взносов без дополнительных комиссий.Страховыми рисками по условиям программы является окончание срока действия договора и потеря жизни с какой-либо причине.
Согласно действующему законодательству ARX Life размещает страховые резервы исключительно в низко рисковые активы, к которым относятся Государственные облигации Украины и средства, размещенные в банках с кредитным рейтингом не ниже “АА” по национальной рейтинговой шкале.
ARX Life, как и ARX, является частью международного страхового холдинга Fairfax Financial Holdings Ltd.
ARX Life входит в ТОР-10 компаний на рынке страхования жизни в Украине. По результатам 2020 года страховые премии ARX Life составили 259 600 000, что на 45% больше по отношению к предыдущему году.
Справочная информация CК ARX
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- 26 лет на рынке страхования Украины
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- Лидер страхования “КАСКО” 12-й год подряд
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- 92% составляет удовлетворенность клиентов
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- Часть международного страхового холдинга Fairfax Financial Holdings Limited
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- № 1 по размеру чистых страховых премий и чистых страховых выплат по 2019 (по данным НКФУ среди 245 страховых компаний);
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- Общая сумма уплаченных налогов (ARХ и ARX Life) за 2019 год составила более 204 млн грн
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Справочная информация Fairfax:
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- Международная холдинговая компания Fairfax Financial Holdings Limited со штаб-квартирой в Торонто (Канада) занимается страхованием, перестрахованием и управлением инвестициями с 1985 года
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- Председателем и исполнительным директором холдинга с 1985 г. является Прем Ватса.
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- Холдинг работает в 40 странах мира.
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- Инвестиционный портфель составляет 39,4 млрд долларов, общая сумма активов составляет 65 млрд. долларов, общий акционерный капитал составляет 18,4 миллиарда долларов.
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- Больше информации здесь: https://www.fairfax.ca/
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