Инвестиционные страхования жизни от ARX Life для клиентов UKRSIBBANK

ukru
Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 105217 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 158307 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 161610 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 239431 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 280602 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 151331 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 140512 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 243803 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 125993 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 185132 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

3 марта, 05:01 • 167888 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 153879 просмотра
Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

3 марта, 08:22 • 144344 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

08:50 • 169418 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

10:45 • 137119 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 280653 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 243842 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 400693 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 367251 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 351176 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

10:45 • 137119 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

08:50 • 169418 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 153879 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 239465 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 163072 просмотра
Актуальное
Инвестиционные страхования жизни от ARX Life для клиентов UKRSIBBANK

Инвестиционные страхования жизни от ARX Life для клиентов UKRSIBBANK

Киев  •  УНН

 • 17681 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. С апреля 2021 клиенты UKRSIBBANK могут воспользоваться уникальной страховой программой от страховой компании ARX Life — “Инвестиционное страхование жизни”.

Программа состоит из накопительной части, которая позволяет накопить определенную сумму и приумножить вложения, и рисковой части, которая покрывает риск потери жизни при любых обстоятельствах.

Основное назначение продукта — обеспечение среднесрочных накоплений, от 5 лет.

Основные преимущества Инвестиционного страхования жизни:

Надежность — формирование капитала в валюте защищает сбережения от инфляции
Доходность — продукт с потенциально более высокой доходностью за счет стратегии инвестиционной политики ARX Life
Юридическая защита — страховые взносы не подлежат аресту, конфискации, не делятся при имущественных спорах, в том числе при разводе
Налоговые льготы — ежегодно можно получить налоговую скидку 18% от суммы страховых взносов, и реинвестировать ее, увеличивая свой капитал

Договор можно заключить в долларах США сроком на 5 лет с минимальной суммой страхового платежа от 100 долл США. Условия программы достаточно лояльны — с гибким графиком пополнения, “заморозки” и возобновления платежей. Также можно воспользоваться льготным периодом до 60 дней при ежемесячной уплате страховых взносов без дополнительных комиссий.Страховыми рисками по условиям программы является окончание срока действия договора и потеря жизни с какой-либо причине.

Согласно действующему законодательству ARX Life размещает страховые резервы исключительно в низко рисковые активы, к которым относятся Государственные облигации Украины и средства, размещенные в банках с кредитным рейтингом не ниже “АА” по национальной рейтинговой шкале.

ARX Life, как и ARX, является частью международного страхового холдинга Fairfax Financial Holdings Ltd.

ARX Life входит в ТОР-10 компаний на рынке страхования жизни в Украине. По результатам 2020 года страховые премии ARX Life составили 259 600 000, что на 45% больше по отношению к предыдущему году.

Справочная информация CК ARX

  • 26 лет на рынке страхования Украины
  • Лидер страхования “КАСКО” 12-й год подряд
  • 92% составляет удовлетворенность клиентов
  • Часть международного страхового холдинга Fairfax Financial Holdings Limited
  • № 1 по размеру чистых страховых премий и чистых страховых выплат по 2019 (по данным НКФУ среди 245 страховых компаний);
  • Общая сумма уплаченных налогов (ARХ и ARX Life) за 2019 год составила более 204 млн грн

Справочная информация Fairfax:

  • Международная холдинговая компания Fairfax Financial Holdings Limited со штаб-квартирой в Торонто (Канада) занимается страхованием, перестрахованием и управлением инвестициями с 1985 года
  • Председателем и исполнительным директором холдинга с 1985 г. является Прем Ватса.
  • Холдинг работает в 40 странах мира.
  • Инвестиционный портфель составляет 39,4 млрд долларов, общая сумма активов составляет 65 млрд. долларов, общий акционерный капитал составляет 18,4 миллиарда долларов.
  • Больше информации здесь: https://www.fairfax.ca/
Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Бизнеса

Обратиться по вопросам размещения рекламы