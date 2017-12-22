Інцидент в Борисполі: “Белавія” відправила резервний борт за пасажирами
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. За пасажирами літака білоруської авіакомпанії “Белавія”, який скотився за межі доріжки у Борисполі, відправили резервний борт. Про це повідомили у прес-центрі авіакомпанії, передає УНН.
“На цей момент за пасажирами відправлений резервний борт. Очікуваний час вильоту з Києва до Мінська заплановано о 15:40”, — йдеться у повідомленні компанії.
Зазначається, що під час інциденть ніхто з пасажирів і членів екіпажу не постраждав. Пасажирів доставили в термінал на перонних автобусах для отримання багажу і проходження прикордонного та митного контролю
Нагадаємо, 22 грудня в аеропорту "Бориспіль" після літак білоруської авіакомпанії “Белавіа” скотився за межі доріжки.