Инцидент в Борисполе: "Белавиа" отправила резервный борт за пассажирами
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. За пассажирами самолета белорусской авиакомпании "Белавиа", который скатился за пределы дорожки в Борисполе, отправили резервный борт. Об этом сообщили в пресс-центре авиакомпании, передает УНН.
"На данный момент за пассажирами отправлен резервный борт. Ожидаемое время вылета из Киева в Минск запланировано в 15:40", - говорится в сообщении компании.
Отмечается, что во время инцидента никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Пассажиров доставили в терминал на перронных автобусах для получения багажа и прохождения пограничного и таможенного контроля.
Напомним, 22 декабря в аэропорту "Борисполь" после самолет белорусской авиакомпании "Белавиа" скатился за пределы дорожки.