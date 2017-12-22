Инцидент в Борисполе: "Белавиа" отправила резервный борт за пассажирами

"На данный момент за пассажирами отправлен резервный борт. Ожидаемое время вылета из Киева в Минск запланировано в 15:40", - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что во время инцидента никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Пассажиров доставили в терминал на перронных автобусах для получения багажа и прохождения пограничного и таможенного контроля.

Напомним, 22 декабря в аэропорту "Борисполь" после самолет белорусской авиакомпании "Белавиа" скатился за пределы дорожки.