Інструктори з Британії навчатимуть українських військових тактичній логістиці
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У Миколаєві на базі 81-го центру забезпечення пальним тилу Збройних сил України розпочався курс тактичної паливно-транспортної логістики, призначений для військовослужбовців частин тилового забезпечення українського війська, передає УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.
Вказано, що заняття з українськими воїнами проводитимуть військові інструктори Королівських збройних сил Великої Британії.
"Захід триватиме два тижні, протягом цього часу британські інструктори поділяться досвідом логістичного забезпечення військових частин та підрозділів, які виконують завдання в районі бойових дій на досвіді іракської та афганської кампаній", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, навчальний курс складається з кількох модулів. Військовослужбовці вивчатимуть дії під час пересування у колоні, на КПП та точці збору. Оборону колони вдень та вночі, а також захист сил під час контакту з ворогом. Особливу увагу буде приділено мінно-вибуховій безпеці та наданню першої медичної допомоги у разі поранення.
Крім теоретичних заплановано проведення також практичних занять.
У кінці курсу українські військовики складуть фінальні заліки, аби перевірити якість засвоєння матеріалу.