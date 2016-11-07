Инструкторы из Британии будут учить украинских военных тактической логистике
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Николаеве на базе 81-го центра обеспечения горючим тыла Вооруженных сил Украины начался курс тактической топливно-транспортной логистики, предназначенный для военнослужащих частей тылового обеспечения украинской армии, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Указано, что занятия с украинскими воинами проводить военные инструкторы Королевских вооруженных сил Великобритании.
"Мероприятие продлится две недели, за это время британские инструкторы поделятся опытом логистического обеспечения воинских частей и подразделений, выполняющих задачи в районе боевых действий на опыте иракской и афганской кампаний", - говорится в сообщении.
Как отмечается, учебный курс состоит из нескольких модулей. Военнослужащие будут изучать действия во время передвижения в колонне, на КПП и точке сбора. Оборона колонны днем и ночью, а также защита сил при контакте с врагом. Особое внимание будет уделено минно-взрывной безопасности и оказанию первой медицинской помощи в случае ранения.
Кроме теоретических запланировано проведение также практических занятий.
В конце курса украинские военные сдадут финальные зачеты, чтобы проверить качество усвоения материала.