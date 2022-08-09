Інститут вивчення війни: росія може використовувати ув'язнених для контролю над окупованими територіями

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Аналітики зазначають, що нещодавно мобілізовані російські батальйони жорстокіші до населення захоплених територій, ніж професійні російські солдати або навіть призовники, які пройшли формальну військову підготовку.

Ці підрозділі гірше підготовлені та менш професійні. Але, як пише ISW саме такі підрозділи рф залучає, аби контролювати населення окупованих територій.

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"Російські сили можуть дедалі частіше використовувати неякісні, погано навчені підрозділи, які, наприклад, складаються з ув'язнених, для контролю над населенням в окупованих частинах України", - йдеться в повідомленні.

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