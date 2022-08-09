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Институт изучения войны: россия может использовать заключенных для контроля над оккупированными территориями

Институт изучения войны: россия может использовать заключенных для контроля над оккупированными территориями

Киев • УНН

 • 188153 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Аналитики Института изучения войны (ISW), пишут, что россия может использовать подразделения, состоящие из заключенных, для контроля над населением в оккупированных частях Украины, передает УНН.

Детали

Аналитики отмечают, что недавно мобилизованные российские батальоны более жестоки к населению захваченных территорий, чем профессиональные российские солдаты или даже призывники, прошедшие формальную военную подготовку.

Эти подразделения хуже подготовлены и менее профессиональны. Как пишет ISW именно такие подразделения рф привлекает, чтобы контролировать население оккупированных территорий.

Цитата

"Российские силы могут все чаще использовать некачественные, плохо обученные подразделения, которые, например, состоят из заключенных для контроля над населением в оккупированных частях Украины", - говорится в сообщении.

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