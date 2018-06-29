Instagram дозволив користувачам додавати до своїх Stories музику

“Тепер ви можете додати до своєї історії саундтрек, який підходить до будь-якого моменту і допомагає вам висловити, що ви відчуваєте”, — йдеться в повідомленні. У Instagram розповіли, що нововведенням можна скористатися при додаванні в Stories стікерів — тепер там з’явиться іконка з музикою.

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Клікнувши по ній, користувачі зможуть обрати пісню в бібліотеці з тисяч композицій. Можна налаштувати пошук за жанром, настроєм і популярності. Після вибору, трек можна буде прослухати до того, як буде зроблена публікація.

Коли передплатники побачать Stories із музикою, на спеціальному стікері можна буде дізнатися назву пісні та ім’я її виконавця.

У Instagram також розповіли, що сервісом Stories користуються близько 400 млн осіб в день.

Нагадаємо, в червні кількість користувачів соцмережі досягло 1 млрд людей.