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Instagram дозволив користувачам додавати до своїх Stories музику

Instagram дозволив користувачам додавати до своїх Stories музику

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 червня. УНН. Користувачі соціальної мережі Instagram тепер можуть додати до своїх Stories музику. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт соцмережі.

“Тепер ви можете додати до своєї історії саундтрек, який підходить до будь-якого моменту і допомагає вам висловити, що ви відчуваєте”, — йдеться в повідомленні. У Instagram розповіли, що нововведенням можна скористатися при додаванні в Stories стікерів — тепер там з’явиться іконка з музикою.

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Клікнувши по ній, користувачі зможуть обрати пісню в бібліотеці з тисяч композицій. Можна налаштувати пошук за жанром, настроєм і популярності. Після вибору, трек можна буде прослухати до того, як буде зроблена публікація.

Коли передплатники побачать Stories із музикою, на спеціальному стікері можна буде дізнатися назву пісні та ім’я її виконавця.

У Instagram також розповіли, що сервісом Stories користуються близько 400 млн осіб в день.

Нагадаємо, в червні кількість користувачів соцмережі досягло 1 млрд людей.

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