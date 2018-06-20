Аудиторія Instagram досягла 1 млрд осіб

У ньому наголошується, що Instagram — “це тепер глобальне співтовариство”, яке налічує мільярд чоловік. У вересні 2017 року в Instagram було близько 800 млн зареєстрованих користувачів.

“З моменту нашого запуску в 2010 році ми з подивом спостерігали за ростом і процвітанням нашого співтовариства, — констатується в документі. — Це важливе досягнення для всіх нас в Instagram, спасибі вам!”

Крім того, Instagram представив в середу новий додаток IGTV, за допомогою якого можна розміщувати і переглядати вертикальні відео тривалістю до однієї години. IGTV адаптовано спеціально для зйомки за допомогою смартфонів і перегляду на них. Додаток стане доступним для користувачів по всьому світу “протягом декількох тижнів” і буде працювати на операційних системах Android і iOS, йдеться в повідомленні сервісу.

“Ми також подбали про те, щоб все було просто, — констатується в заяві, — Так само, як при ввімкненні телевізора, IGTV починає показувати відразу ж після відкриття додатка”. Записи можна коментувати і відправляти друзям.

“Крім того, так само, як і на телебаченні, в IGTV є канали. Однак, на IGTV роль каналів грають творці відео. Коли ви підписані на творця в Instagram, їх канали в IGTV будуть запропоновані для перегляду”, — пояснили представники сервісу. Вони підкреслили, що завантажити відео для загального перегляду зможе будь-який користувач.

Як повідомляв УНН, нещодавно у Instagram стався глобальний збій.