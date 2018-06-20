Аудитория Instagram достигла 1 млрд человек

В нем отмечается, что Instagram — “это теперь глобальное сообщество”, насчитывающее миллиард человек. В сентябре 2017 года в Instagram было около 800 млн зарегистрированных пользователей.

“С момента нашего запуска в 2010 году мы с изумлением следили за ростом и процветанием нашего сообщества, — констатируется в документе. — Это важное достижение для всех нас в Instagram, спасибо вам!”

Кроме того, Instagram представил в среду новое приложение IGTV, с помощью которого можно размещать и просматривать вертикальные видео продолжительностью до одного часа. IGTV адаптировано специально для съемки с помощью смартфонов и просмотра на них. Приложение станет доступным для пользователей по всему миру “в течение нескольких недель” и будет работать на операционных системах Android и iOS, говорится в сообщении сервиса.

“Мы также попытались сделать так, чтобы все было просто, — констатируется в заявлении, — Так же, как при включении телевизора, IGTV начинает показывать сразу же после открытия приложения”. Записи можно комментировать и отправлять друзьям.

“Кроме того, так же, как и на телевидении, в IGTV есть каналы. Однако, на IGTV роль каналов играют создатели видео. Когда вы подписаны на создателя в Instagram, их каналы в IGTV будут предложены для просмотра”, — пояснили представители сервиса. Они подчеркнули, что загрузить видео для общего просмотра сможет любой пользователь.

Как сообщал УНН, недавно в Instagram произошел глобальный сбой.