Instagram позволил пользователям добавлять к своим Stories музыку
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Пользователи социальной сети Instagram теперь могут добавить к своим Stories музыку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт соцсети.
“Теперь вы можете добавить к истории саундтрек, который подходит к любому моменту и поможет вам выразить то, что вы чувствуете”, — говорится в сообщении. В Instagram рассказали, что нововведением можно воспользоваться при добавлении в Stories стикеров — теперь там появится иконка с музыкой.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Instagram в скором времени может позволить выкладывать видео продолжительностью до 1 часа
Кликнув по ней, пользователи смогут выбрать песню в библиотеке из тысячи композиций. Можно настроить поиск по жанру, настроению и популярности. После выбора, трек можно будет прослушать до того, как будет сделана публикация.
Когда подписчики увидят Stories с музыкой, на специальном стикере можно будет узнать название песни и имя исполнителя.
В Instagram также рассказали, что сервисом Stories пользуются около 400 млн человек в день.
Напомним, в июне количество пользователей соцсети достигло 1 млрд человек.