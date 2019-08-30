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Інспектора з охорони водних біоресурсів затримали за вимагання хабарів із комерсантів

Інспектора з охорони водних біоресурсів затримали за вимагання хабарів із комерсантів

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Головний державний інспектор відділу охорони водних біоресурсів "Рибоохоронний патруль" Управління Державного агентства рибного господарства в Івано-Франківській області організував механізм систематичного отримання хабарів. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.

За даними спецслужби, держслужбовець вимагав гроші від підприємців, які законно здійснювали вилов риби на водоймах області. Інспектор також прикривав незаконну діяльність рибалок, які діяли без необхідних дозвільних документів.

СБУ задокументувала декілька фактів вимагання чиновником хабарів від підприємців. Встановлено, що посадовець, зокрема, встановив своєрідну "абонплату" за вилов риби – дві тисячі гривень з комерсанта. Незаконний прибуток зловмисника стартував від тридцяти тисяч гривень щомісяця. Чесним підприємцям, які відмовлялися платити корупційне мито, службовець створював штучні перешкоди у діяльності.

Правоохоронці затримали держінспектора неподалік його дому під час отримання хабара від одного із комерсантів. Попередні "транші" посадовець отримував через посередника.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (Одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням такої вигоди) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, у Кіровоградській області затримали прокурора за отримання неправомірної вигоди у розмірі 2 тисячі доларів США.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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