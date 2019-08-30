Инспектора по охране водных биоресурсов задержали за вымогательство взяток с коммерсантов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Главный государственный инспектор отдела охраны водных биоресурсов "Рыбоохранный патруль" Управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Ивано-Франковской области организовал механизм систематического получения взяток. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
По данным спецслужбы, госслужащий требовал деньги от предпринимателей, которые законно осуществляли лов рыбы на водоемах области. Инспектор также прикрывал незаконную деятельность рыбаков, которые действовали без необходимых разрешительных документов.
СБУ задокументировала несколько фактов вымогательства чиновником взяток от предпринимателей. Установлено, что должностное лицо, в частности, установил своеобразную "абонплату" за вылов рыбы - две тысячи гривен с коммерсанта. Незаконная прибыль злоумышленника стартовала от тридцати тысяч гривен ежемесячно. Честным предпринимателям, которые отказывались платить коррупционное пошлины, служащий создавал искусственные препятствия в деятельности.
Правоохранители задержали госинспектора неподалеку от его дома во время получения взятки от одного из коммерсантов. Предыдущие "транши" чиновник получал через посредника.
В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (Получение должностным лицом, занимающим ответственное положение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством такой выгоды) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.
Напомним, в Кировоградской области задержали прокурора за получение неправомерной выгоды в размере 2 тысячи долларов США.