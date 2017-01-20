Інспектора поліції на Полтавщині затримали за розповсюджували амфетаміну
Київ • УНН
КИЇВ.20 січня. УНН. Правоохоронці затримали інспектора Гребінківського відділення Пирятинського відділу поліції, який за попередньою змовою із жителем міста Пирятин, займався незаконним розповсюдженням амфетаміну. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Полтавської області.
Під час обшуків наркотики вилучені та відправлені на експертизу.
Наразі правоохоронцю та його спільнику повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч.2 ст.307 (незаконне зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів, вчинені за попередньою змовою групою осіб) КК України. Особи затримані в порядку ст.208 КПК України.
Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.