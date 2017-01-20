Інспектора поліції на Полтавщині затримали за розповсюджували амфетаміну

Під час обшуків наркотики вилучені та відправлені на експертизу.

Наразі правоохоронцю та його спільнику повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч.2 ст.307 (незаконне зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів, вчинені за попередньою змовою групою осіб) КК України. Особи затримані в порядку ст.208 КПК України.

Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.