Інспектора поліції на Полтавщині затримали за розповсюджували амфетаміну

ukru
18:00 • 16603 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

17:13 • 50150 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

16:27 • 70387 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

15:09 • 140695 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
12:49 • 130021 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 166713 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 160351 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 161888 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
28 березня, 07:20 • 309988 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

27 березня, 18:53 • 333306 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.7 м/с
63 %
751 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Нафтогаз повідомив про ворожий обстріл його об'єктів: пошкоджено газовидобувні потужності

Нафтогаз повідомив про ворожий обстріл його об'єктів: пошкоджено газовидобувні потужності

28 березня, 09:58 • 58595 перегляди
путін принижує Трампа: б'є по енергоінфраструктурі і висуває нові божевільні умови – Коваленко

путін принижує Трампа: б'є по енергоінфраструктурі і висуває нові божевільні умови – Коваленко

28 березня, 10:37 • 80539 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 126190 перегляди
Землетрус у Південно-Східній Азії: десятки жертв та руйнування у Таїланді, М'янмі та інших країнах

Землетрус у Південно-Східній Азії: десятки жертв та руйнування у Таїланді, М'янмі та інших країнах

28 березня, 12:13 • 109979 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

12:34 • 116828 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

15:09 • 140695 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 309988 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 333306 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 253581 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 327155 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

18:04 • 6163 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

16:29 • 34624 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

15:27 • 43358 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

12:34 • 116828 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 126190 перегляди
Актуальне
Інспектора поліції на Полтавщині затримали за розповсюджували амфетаміну

Інспектора поліції на Полтавщині затримали за розповсюджували амфетаміну

Київ • УНН

 • 15227 перегляди

КИЇВ.20 січня. УНН. Правоохоронці затримали інспектора Гребінківського відділення Пирятинського відділу поліції, який за попередньою змовою із жителем міста Пирятин, займався незаконним розповсюдженням амфетаміну. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Полтавської області.

Під час обшуків наркотики вилучені та відправлені на експертизу.

Наразі правоохоронцю та його спільнику повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч.2 ст.307 (незаконне зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів, вчинені за попередньою змовою групою осіб) КК України. Особи затримані в порядку ст.208 КПК України.

Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Tesla
$263.56
Brent
$72.66
Bitcoin
$83,790.90
S&P 500
$5,587.02
Газ TTF
$40.90
Золото
$3,118.10
Ethereum
$1,869.98