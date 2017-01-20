Инспектора полиции в Полтавской области задержали за распространение амфетамина
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Правоохранители задержали инспектора Гребенковского отделения Пирятинского отдела полиции, который по предварительному сговору с жителем города Пирятин, занимался незаконным распространением амфетамина. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Полтавской области.
В результате обысков наркотики изъяты и направлены на экспертизу.
Правоохранителю и его сообщнику сообщено о подозрении в совершении преступления по ч.2 ст.307 (незаконное хранение с целью сбыта и сбыт наркотических средств, совершенные по предварительному сговору группой лиц) УК Украины. Лица задержаны в порядке ст.208 УПК Украины.
Решается вопрос об избрании им меры пресечения.