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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Инспектора полиции в Полтавской области задержали за распространение амфетамина

Инспектора полиции в Полтавской области задержали за распространение амфетамина

Киев • УНН

 • 15227 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Правоохранители задержали инспектора Гребенковского отделения Пирятинского отдела полиции, который по предварительному сговору с жителем города Пирятин, занимался незаконным распространением амфетамина. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Полтавской области.

В результате обысков наркотики изъяты и направлены на экспертизу.

Правоохранителю и его сообщнику сообщено о подозрении в совершении преступления по ч.2 ст.307 (незаконное хранение с целью сбыта и сбыт наркотических средств, совершенные по предварительному сговору группой лиц) УК Украины. Лица задержаны в порядке ст.208 УПК Украины.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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