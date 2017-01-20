Инспектора полиции в Полтавской области задержали за распространение амфетамина

В результате обысков наркотики изъяты и направлены на экспертизу.

Правоохранителю и его сообщнику сообщено о подозрении в совершении преступления по ч.2 ст.307 (незаконное хранение с целью сбыта и сбыт наркотических средств, совершенные по предварительному сговору группой лиц) УК Украины. Лица задержаны в порядке ст.208 УПК Украины.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения.