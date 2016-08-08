Іноземця судитимуть за смертельну ДТП у Кропивницькому

Встановлено, що іноземець, керуючи автомобілем Porsche Cayenne, рухаючись зі швидкістю 124 км/год, виїхав на зустрічну смугу та зіштовхнувся з двома легковими авто та маршрутним таксі.

Внаслідок ДТП пасажир автомобіля Porsche Cayenne від отриманих тілесних ушкоджень помер у лікарні, ще дві особи отримали тяжкі та середньої тяжкості тілесні ушкодження.

Наразі обвинувальний акт за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого, та спричинення іншим потерпілим тяжких та середньої тяжкості тілесних ушкоджень) КК України скеровано до суду для розгляду по суті.

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.