Иностранца будут судить за смертельное ДТП в Кропивницком
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Прокуратура Кировоградской области направила в суд дело в отношении гражданина Египта, который совершил смертельное ДТП на проспекте Винниченко в Кропивницком. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области.
Установлено, что иностранец, управляя автомобилем Porsche Cayenne, двигаясь со скоростью 124 км/ч, выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя легковыми авто и маршрутным такси.
В результате ДТП пассажир автомобиля Porsche Cayenne от полученных телесных повреждений скончался в больнице, еще два человека получили тяжелые и средней тяжести телесные повреждения.
Сейчас обвинительный акт по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего, и причинение другим пострадавшим тяжких и средней тяжести телесных повреждений) УК Украины направлен в суд для рассмотрения по существу.
Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.