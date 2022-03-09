Іноземці, які добровільно підуть воювати за Україну, матимуть право на громадянство

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"Україна формує Міжнародний легіон територіальної оборони, до складу якого входять іноземці, які хочуть приєднатися до опору російським агресорам та захистити глобальну безпеку", - повідомив Єнін.

Як повідомляється, Єнін заявив, що кількість іноземних волонтерів зростає.

"Ці люди підпишуть контракт, отримають військовий паспорт, який потім замінить їм посвідку на проживання. У майбутньому, якщо хтось із цих іноземних громадян захоче стати громадянином України, наше законодавство передбачає для цього шлях", - сказав він.

Нагадаємо

Міжнародний легіон поповнюється: воювати за Україну прибув канадський снайпер-ас.