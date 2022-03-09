Иностранцы, которые добровольно пойдут воевать за Украину, будут иметь право на гражданство
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин заявил во вторник, что иностранные граждане, которые пойдут воевать за Украину, получат украинское гражданство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
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"Украина формирует Международный легион территориальной обороны, в состав которого входят иностранцы, которые хотят присоединиться к сопротивлению российским агрессорам и защитить глобальную безопасность", - сообщил Енин.
Как сообщается, Енин заявил, что количество иностранных волонтеров растет.
" Эти люди подпишут контракт, получат военный паспорт, который затем заменит им вид на жительство. В будущем, если кто-то из этих иностранных граждан захочет стать гражданином Украины, наше законодательство предусматривает для этого путь", - сказал он.
Напомним
Международный легион пополняется:воевать за Украину прибыл канадский снайпер-ас.