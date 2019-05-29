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Іноземні журналісти та грузини очікують на приліт Саакашвілі

Іноземні журналісти та грузини очікують на приліт Саакашвілі

Київ • УНН

 • 12051 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. У київському аеропорту "Бориспіль" на Міхеіла Саакашвілі очікують іноземні журналісти та громадяни Грузії, передає кореспондент УНН.

Так, на приліт екс-президента Грузії Саакашвілі ще з третьої години дня очікують багато грузинських телеканалів та міжнародна преса.

Також Саакашвілі зустрічає Отець Микола, священик Української православної церкви, та його однодумець Давід Сакварелідзе.

Як повідомляв УНН, на парковці стоїть авто, яке має зустрічати екс-президента Грузії, з прапором, на якому зображений Володимир Зеленський

Крім того, на авто закріплені прапори з зображенням самого Саакашвілі, а на пасажирських дверцятах та багажнику наклеєні його фото.

Нагадаємо, екс-президент Грузії повертається в Україну, оскільки Володимир Зеленський повернув йому українське громадянство.

Українські Національні Новини

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