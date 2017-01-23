Іноземні інвестори торік вклали в українську економіку 3,8 млрд дол. - С.Кубів

"В економіку України у 2016 році іноземними інвесторами вкладено 3,8 млрд дол. Це удвічі більше, ніж у 2015 році", - сказав він.

За словами С.Кубіва, важливим здобутком стабілізації економічної ситуації є те, що Україна піднялася у світових рейтингах легкості ведення бізнесу Світового банку, де посіла 80 місце.

Нагадаємо, Україна піднялася на 80 місце у рейтингу Doing Business-2017.