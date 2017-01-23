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Іноземні інвестори торік вклали в українську економіку 3,8 млрд дол. - С.Кубів

Іноземні інвестори торік вклали в українську економіку 3,8 млрд дол. - С.Кубів

Київ • УНН

 • 8481 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. В економіку України торік було вкладено 3,8 млрд дол. іноземних інвестицій, що удвічі більше від попереднього року. Про це сьогодні сказав перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів під час семінару, присвяченого розвиткові інвестиційного та експортного потенціалу регіонів, передає кореспондент УНН.

"В економіку України у 2016 році іноземними інвесторами вкладено 3,8 млрд дол. Це удвічі більше, ніж у 2015 році", - сказав він.

За словами С.Кубіва, важливим здобутком стабілізації економічної ситуації є те, що Україна піднялася у світових рейтингах легкості ведення бізнесу Світового банку, де посіла 80 місце.

Нагадаємо, Україна піднялася на 80 місце у рейтингу Doing Business-2017.

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