Іноземні інвестори торік вклали в українську економіку 3,8 млрд дол. - С.Кубів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. В економіку України торік було вкладено 3,8 млрд дол. іноземних інвестицій, що удвічі більше від попереднього року. Про це сьогодні сказав перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів під час семінару, присвяченого розвиткові інвестиційного та експортного потенціалу регіонів, передає кореспондент УНН.
"В економіку України у 2016 році іноземними інвесторами вкладено 3,8 млрд дол. Це удвічі більше, ніж у 2015 році", - сказав він.
За словами С.Кубіва, важливим здобутком стабілізації економічної ситуації є те, що Україна піднялася у світових рейтингах легкості ведення бізнесу Світового банку, де посіла 80 місце.
Нагадаємо, Україна піднялася на 80 місце у рейтингу Doing Business-2017.