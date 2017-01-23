Иностранные инвесторы в прошлом году вложили в украинскую экономику 3,8 млрд долл. - С.Кубив

"В экономику Украины в 2016 году иностранными инвесторами вложено 3,8 млрд долл. Это вдвое больше, чем в 2015 году", - сказал он.

По словам С.Кубива, важным достижением стабилизации экономической ситуации является то, что Украина поднялась в мировых рейтингах легкости ведения бизнеса Всемирного банка, где заняла 80 место.

Напомним, Украина поднялась на 80 место в рейтинге Doing Business-2017.