Иностранные инвесторы в прошлом году вложили в украинскую экономику 3,8 млрд долл. - С.Кубив
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В экономику Украины в прошлом году было вложено 3,8 млрд долл. иностранных инвестиций, что вдвое больше прошлого года. Об этом сказал первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив во время семинара, посвященного развитию инвестиционного и экспортного потенциала регионов, передает корреспондент УНН.
"В экономику Украины в 2016 году иностранными инвесторами вложено 3,8 млрд долл. Это вдвое больше, чем в 2015 году", - сказал он.
По словам С.Кубива, важным достижением стабилизации экономической ситуации является то, что Украина поднялась в мировых рейтингах легкости ведения бизнеса Всемирного банка, где заняла 80 место.
Напомним, Украина поднялась на 80 место в рейтинге Doing Business-2017.