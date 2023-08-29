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Іноземка намагалася провезти через кордон напівголого чоловіка - прикордонники

Іноземка намагалася провезти через кордон напівголого чоловіка - прикордонники

Київ • УНН

 • 660856 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. Вагітна іноземка намагалася провезти свого цивільного чоловіка через кордон у сховку в автомобілі, а потім влаштувала скандал, повідомили у Держприкордонслужбі, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, везла в тайнику автомобіля 28-річного українця вагітна 29-річна громадянка Чехії.

"Напівголого чоловіка в ніші для запасного колеса виявили прикордонники в пункті пропуску «Лужанка». Перевозила українця його цивільна вагітна дружина-іноземка. Одним правопорушенням парочка не обмежилася, тому ще й влаштувала скандал", - повідомили у ДПСУ у Telegram.

Як зазначається, вгамовувати їх довелося співробітникам поліції.

"На рішення правоохоронців евакуювати BMW жінка реагувала різнобічно – то кидалася під його колеса, то втікала, куди очі бачать", - вказали у прикордонному відомстві.

Рятувальниці, як вказують, загрожує кримінальна відповідальність, а "мандрівник" поки що у пункті тимчасового тримання.

Доповнення

У ДПСУ вказали, що після виїзду за кордон через "Шлях" вчасно не повертається 1% водіїв.

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