Иностранка пыталась провезти через границу полуголого мужчину - пограничники
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. Беременная иностранка пыталась провезти своего гражданского мужа через границу в тайнике в автомобиле, а потом устроила скандал, сообщили в Госпогранслужбе, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, везла в тайнике автомобиля 28-летнего украинца беременная 29-летняя гражданка Чехии.
"Полуголого мужчину в нише для запасного колеса обнаружили пограничники в пункте пропуска «Лужанка». Перевозила украинца его гражданская беременная жена-иностранка. Одним правонарушением парочка не ограничилась, поэтому еще и устроила скандал", - сообщили в ГПСУ в Telegram.
Как отмечается, унимать их пришлось сотрудникам полиции.
"На решение правоохранителей эвакуировать BMW женщина реагировала разносторонне – то бросалась под его колеса, то убегала, куда глаза глядят", - указали в пограничном ведомстве.
Спасательнице, как указывают, грозит уголовная ответственность, а "путешественник" пока что в пункте временного содержания.
Дополнение
В ГПСУ указали, что после выезда за границу через "Шлях" вовремя не возвращается 1% водителей.