Иностранка пыталась провезти через границу полуголого мужчину - пограничники

Детали

Как сообщается, везла в тайнике автомобиля 28-летнего украинца беременная 29-летняя гражданка Чехии.

"Полуголого мужчину в нише для запасного колеса обнаружили пограничники в пункте пропуска «Лужанка». Перевозила украинца его гражданская беременная жена-иностранка. Одним правонарушением парочка не ограничилась, поэтому еще и устроила скандал", - сообщили в ГПСУ в Telegram.

Как отмечается, унимать их пришлось сотрудникам полиции.

"На решение правоохранителей эвакуировать BMW женщина реагировала разносторонне – то бросалась под его колеса, то убегала, куда глаза глядят", - указали в пограничном ведомстве.

Спасательнице, как указывают, грозит уголовная ответственность, а "путешественник" пока что в пункте временного содержания.

Дополнение

В ГПСУ указали, что после выезда за границу через "Шлях" вовремя не возвращается 1% водителей.