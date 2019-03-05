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Іноземець віз старовинні монети через порт "Чорноморськ"

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Громадянин Грузії намагався перемістити через митний пост "Чорноморський" старовинні монети. Про це повідомляє УНН з посилання на прес-службу Одеської митниці ДФС.

"При проходженні митного контролю громадянином Грузії, який повертався додому, на поромному комплексі морського торговельного порту "Чорноморськ" митники за допомогою рентгенотелевізійної техніки виявили незаявлені 3 старовинні монети. Старожитності знаходилися в дорожній сумці без приховування від митного контролю", - йдеться в повідомленні.

За фактом незаконного переміщення предметів, що мають ознаки культурних цінностей, було складено протокол про порушення митних правил. Вилучені монети передадуть для проведення наукової експертизи.

Нагадаємо, росіянин намагався вивезти з України цінний антикваріат.

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