Іноземець віз старовинні монети через порт "Чорноморськ"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Громадянин Грузії намагався перемістити через митний пост "Чорноморський" старовинні монети. Про це повідомляє УНН з посилання на прес-службу Одеської митниці ДФС.
"При проходженні митного контролю громадянином Грузії, який повертався додому, на поромному комплексі морського торговельного порту "Чорноморськ" митники за допомогою рентгенотелевізійної техніки виявили незаявлені 3 старовинні монети. Старожитності знаходилися в дорожній сумці без приховування від митного контролю", - йдеться в повідомленні.
За фактом незаконного переміщення предметів, що мають ознаки культурних цінностей, було складено протокол про порушення митних правил. Вилучені монети передадуть для проведення наукової експертизи.
Нагадаємо, росіянин намагався вивезти з України цінний антикваріат.