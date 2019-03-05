Иностранец вез старинные монеты через порт "Черноморск"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Гражданин Грузии пытался переместить через таможенный пост "Черноморский" старинные монеты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Одесской таможни ГФС.
"При прохождении таможенного контроля гражданином Грузии, который возвращался домой, на паромном комплексе морского торгового порта "Черноморск" таможенники с помощью рентгенотелевизионной техники обнаружили незаявленные 3 старинные монеты. Древности находились в дорожной сумке без утайки от таможенного контроля", - говорится в сообщении.
По факту незаконного перемещения предметов, имеющих признаки культурных ценностей, был составлен протокол о нарушении таможенных правил. Изъятые монеты передадут для проведения научной экспертизы.
Напомним, россиянин пытался вывезти из Украины ценный антиквариат.